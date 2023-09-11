Самой высокой собаке в мире Зевсу ампутировали переднюю лапу

Самой высокой из ныне живых собак-самцов Зевсу ампутировали переднюю лапу из-за рака кости.

Об этом пишет nypost.com.

По словам владельцев, немецкому догу, в прошлом году установившему мировой рекорд Гиннеса, операция спасла жизнь. Ветеринары отметили, что если бы этого не сделали, он прожил бы всего 3 месяца.

Бриттани Дэвис поделилась, что пес, рост которого 1,046 метра, поправляется после успешной операции.

"Врач сказал, что лучше и быть не могло. Он так хорошо справился! Он пришел в себя от наркоза и принимает кучу обезболивающих. У него все хорошо, и все его уже любят! После операции на пациентов одевали футболки, но для Зевса у них не было такой большой. Поэтому его онколог буквально отдала Зевсу свою рубашку", — поделилась она.

Бриттани Дэвис и Зевс / Фото: guinnessworldrecords.com

Зевс съедает целых 12 чашек собачьего корма каждый день, а также любит яичницу. Его любимая закуска – кубики льда, а он настолько высокий, что пьет воду только из кухонной раковины.

Самая высокая собака в мире Зевс / Фото: ABC 8

Без передней лапы он теперь не сможет делать некоторые из своих любимых занятий — например, бродить по окрестностям или ходить на фермерский рынок, где он является местной знаменитостью.

По странному совпадению, бывший самый высокий пес в истории был также немецким догом по кличке Зевс из Мичигана. Согласно Книге рекордов Гиннеса, он умер в возрасте 5 лет в 2014-м.

Напомним, женщина сделала своей собаке подтяжку морды. Она показала фото до и после пластики и назвала причину.

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