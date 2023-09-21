На Полтавщині чоловік ґвалтував 13-річну сестру дружини

У Кременчуцькому районі затримано чоловіка, який неодноразово ґвалтував малолітню сестру дружини. Дівчинці всього 13 років.

Про випадок повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

"За даними слідства, обвинувачений навесні цього року неодноразово вчиняв дії сексуального характеру стосовно 13-річної сестри своєї дружини. Глобинською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного жителя Кременчуцького району за зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Полтавській області 28-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своїх знайомих, коли перебував у них в гостях.

А на Львівщині поліцейські розшукали та затримали 34-річного чоловіка, який зґвалтував неповнолітню дівчину. Він вчинив злочин у стані сп’яніння.

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