У Карабаху вбили заступника командира "миротворців" РФ: Алієв перепросив Путіна

Під час обстрілу "миротворців" РФ у Карабаху 20 вересня загинув заступник командира російського контингенту, капітан 1-го рангу Іван Ковган та ще декілька військових. Президент Азербайджану Ільхам Алієв перепросив президента РФ Володимиру Путіну за їхню загибель.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

Іван Ковган офіційно був на посаді заступника командувача підводних сил Північного флоту. Його відрядили до Карабаху два місяці тому.

Заступник командира російського контингенту, капітан 1-го рангу Іван Ковган / Фото: Радіо Свобода

Про загибель декількох учасників місії напередодні повідомили російське й азербайджанське міністерства оборони.

Нагадаємо, за даними Міноборони РФ, 20 вересня під час повернення зі спостережного поста російського контингенту в районі населеного пункту Джанятаг автомобіль із російськими військовослужбовцями зазнав обстрілу зі стрілецької зброї.

"Унаслідок обстрілу російські військовослужбовці, які перебували в автомобілі, загинули", - зазначили у відомстві.

21 вересня, як повідомляє кремлівський пропагандистський ресурс ТАСС, президент Азербайджану Ільхам Алієв поговорив по телефону з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і під час розмови перепросив за загибель російських військових та висловив співчуття.

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