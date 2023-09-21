В Одесі дитина померла від передозування наркотиками

В Одесі 17-річний хлопець продав психотропні речовини 14-річній одеситці. У результаті вживання амфетаміна дівчинка померла.

Про це повідомили у поліції регіону.

"Поліцейські отримали від медиків повідомлення про те, що до лікарні була госпіталізована неповнолітня школярка, де вона померла попередньо від отруєння наркотичними препаратами. Правоохоронці здійснили огляд оселі, в якій мешкала померла, і вилучили амфетамін, походження якого підтвердили експрес-тестом. Також, переглянувши записи камер відеоспостереження, встановлених в тому районі, допитавши свідків, поліцейські встановили особу, у якої дитина придбала психотропи", - йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що 17-річний містянин продав дівчинці два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном. Частину придбаного вона вжила, а частину – зберігала вдома. Цієї ж ночі дитині стало зле, її госпіталізували до лікарні, де вона померла. Попередня причина смерті дівчинки – отруєння наркотичними препаратами, остаточна ж причина буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

Також правоохоронці встановили, що неповнолітній зловмисник замовляв заборонені речовини через один із месенджерів, отримував локацію схованки, з якої забирав "товар" для подальшого збуту. Під час обшуку в квартирі хлопця поліцейські вилучили полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, яка, відповідно до результатів експрес-тесту, містила амфетамін. Крім цього, правоохоронці вилучили електронні ваги, пакувальний матеріал, мобільний телефон, пакети з кристалічною, порошкоподібною та рослинною речовинами невідомого походження. Вилучені речовини скеровані на експертизу.

Нагадаємо, в Україні правоохоронці знешкодили канал ввезення до нашої держави кокаїну з Еквадору. Займався цим експоліцейський, який намагався продати понад три кілограми наркотиків.

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