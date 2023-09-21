В Одессе ребенок умер от передозировки наркотиками

В Одессе 17-летний парень продал психотропные вещества 14-летней одесситке. В результате употребления амфетамина девочка умерла.

Об этом сообщили в полиции региона.

"Полицейские получили от медиков сообщения о том, что в больницу была госпитализирована несовершеннолетняя школьница, где она умерла предварительно от отравления наркотическими препаратами. Правоохранители произвели осмотр дома, в котором проживала умершая, и изъяли амфетамин, происхождение которого подтвердили экспресс-тестом. Также просмотрев записи камер видеонаблюдения, установленных в том районе, допросив свидетелей, полицейские установили личность, у которой ребенок приобрел психотропы", — говорится в сообщении.

Было установлено, что 17-летний горожанин продал девочке два пакетика с таблеткой экстази (MDMA) и амфетамином. Часть приобретенного она употребила, а часть хранила дома. Этой же ночью ребенку стало плохо, его госпитализировали в больницу, где он умер. Предварительная причина смерти девочки – отравление наркотическими препаратами, окончательная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Также правоохранители установили, что несовершеннолетний злоумышленник заказывал запрещенные вещества через мессенджер, получал локацию тайника, из которого забирал "товар" для последующего сбыта. Во время обыска в квартире парня полицейские изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом, которое, согласно результатам экспресс-теста, содержало амфетамин. Кроме того, правоохранители изъяли электронные весы, упаковочный материал, мобильный телефон, пакеты с кристаллическим, порошкообразным и растительным веществами неизвестного происхождения. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

Напомним, в Украине правоохранители обезвредили канал ввоза в наше государство кокаина из Эквадора. Занимался этим экс-полицейский, пытавшийся продать более трех килограммов наркотиков.

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