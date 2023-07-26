Зберігала наркотики: у Сингапурі вперше за 20 років стратять жінку

Сингапур уперше за 20 років планує стратити жінку, це відбудеться 28 липня.

Про це пише The Guardian.

Громадянку Сингапура Сарідеві Джамані засудили до обовʼязкової страти 2018 року після того, як її визнали винною у зберіганні майже 30 грамів героїну з метою незаконного продажу.

Правозахисники заявили, що Сарідеві стверджувала, що більшість її показань слідчому були неприйнятними, оскільки офіцер примушував жінку, обіцяючи помʼякшене покарання, а не страту. Також жінка заявляла, що в неї була ломка, тому вона не могла дати точні свідчення поліції.

Суддя Верховного суду встановив, що Саридеві "у кращому випадку страждала на легку або помірну абстиненцію від метамфетаміну під час взяття свідчень" і це не вплинуло на її здатність давати показання.

Активісти вважають, що якщо вирок виконають, вона стане першою жінкою, яку стратили в Сингапурі від 2004 року. Тоді за торгівлю наркотиками повісили 36-річну перукарку.

Як пише Amnesty International, понад дві третини країн світу скасували смертну кару в законодавстві або на практиці. Сингапур є однією з чотирьох країн, поряд з Китаєм, Іраном та Саудівською Аравією, де 2022 року були підтверджені страти за злочини, пов'язані з наркотиками.

Станом на 2023 рік 103 країни у світі скасували смертну кару за всі злочини. У 25 країнах страта збережена законодавчо, але не використовується понад 10 років. У 54 країнах смертна кара збережена законодавчо і на практиці. Серед таких країн: Іран, Ірак, Китай, КНДР, Лівія та США.

Єдиною країною у Європі, де смертна кара застосовується як міра покарання на законодавчому рівні, є Білорусь.

Читайте також: