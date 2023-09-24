"Голос країни-13": "Королева Польши" едва не разбила Артему Пивоварову сердце

Девушка покорила двух тренеров и не могла выбрать, кто из них будет ее наставником.

Попыталась удивить тренеров вокалом Екатерина Козлова.

Девушка уже девять лет живет в Польше. Толчком к тому, чтобы петь на большой сцене, стала победа в конкурсе красоты "Королева Польши". Там девушка на большой сцене исполняла украинскую народную песню и поняла, что хочет связать свою жизнь с музыкой.

"Я уже девять лет проживаю в Варшаве. Я год назад приняла участие в очень интересном конкурсе, который называется "Королева Польши". Я победила! Это было невероятно, ведь я была первой украинкой. В финале я спела украинскую народную песню. С того времени начался мой музыкальный путь", – рассказала Екатерина.

Екатерина Козлова / Фото: скриншот с видео

Козлова исполнила на сцене "Голосу країни" песню американского певца Jesse McCartney – Bleeding Love. Сначала красную кнопку нажал Артем Пивоваров, чему Екатерина очень обрадовалась. Второй развернула кресло Надя Дорофеева. Хотя тренер понимала, какую команду выберет участница, но все же попыталась побороться.

"Я услышала, как вы обрадовались, когда к вам повернулся Артем. Я даже думала, что нет смысла поворачиваться. Но я все равно очень хочу, конечно, чтобы вы выбрали меня", — прокомментировала Дорофеева.

Екатерина Козлова / Фото: скриншот с видео

Между тем Артем Пивоваров заявил, если Екатерина не выберет его команду, это просто разобьет ему сердце. Участница долго колебалась. Однако, вероятно, чтобы не разбивать Артему Пивоварову сердце, выбрала его своим наставником.

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