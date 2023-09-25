Мировые правила приема мигрантов планируется изменить: как их могут переписать

Глава британского МВД Суэлла Браверман во время визита в США планирует поднять тему миграции. Главная цель – изменить мировые правила приема мигрантов, поскольку они потеряли свою актуальность.

Об этом пишет издание Polskie Radio.

Как отмечается, договоры и конвенции, созданные полвека назад, не соответствуют реалиям XXI века. Браверман хочет уверить коллег, что в эпоху самолетов и смартфонов необходимо разработать новую систему контроля миграции. В противном случае правительства лишатся доверия граждан.

Один из приоритетов кабинета Риши Сунака – остановить мигрантов, которые пересекают Ла-Манш, рискуя своей жизнью. Сейчас главная идея правительства по разрешению ситуации — отправлять мигрантов в Руанду, однако она не работает. Суд счел это незаконным, однако правительство будет оспаривать решение.

Статистика, которую подготовило правительство, демонстрирует, что поток мигрантов через канал выше, чем два года назад, но ниже, чем год назад. Однако британская система неэффективна, рассмотрение заявок занимает много времени, очереди увеличиваются, расходы по содержанию этих людей растут.

Напомним, что в Польше заявили, что Германия нарушает ее суверенитет усилением визового контроля.