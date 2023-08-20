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Нелегалы снова атаковали польскую границу с помощью Беларуси

Нелегалы снова атаковали польскую границу с помощью Беларуси

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
627
Время на прочтение
1 мин
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Нелегалы снова атаковали польскую границу с помощью Беларуси

Польская граница. / Фото: NRP

Мигранты пытались попасть в Польшу через границу с Беларусью.

Польскую границу с территории Беларуси 19 августа пытались незаконно пересечь 124 мигранта из стран Африки и Азии.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на пограничную службу Польши.

Среди нелегалов были граждане Эфиопии, Сомали и Индии.

Так, на участке границы, охраняемой в польском селе Беловежа, 14 мигрантов пересекли пограничные реки. Также задержаны пять граждан Камеруна. Остальные мигранты вернулись в Беларусь.

Пограничная служба Польши также сообщила, что вчера из Украины в Польшу было оформлено 34,2 тыс. человек, а из Польши в Украину – 36,7 тыс. человек.

Напомним, на границу с Беларусью бросили больше украинских пограничников – какая причина.

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Дата публикации
Просмотры
627
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