Свитолина одержала разгромную победу и вышла в полуфинал первого турнира 2024 года

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.

В матче третьего круга 29-летняя уроженка Одессы разобралась с чешкой Марией Боузковой. Игра длилась час и шесть минут и завершилась разгромной победой украинской теннисистки со счетом 6:0, 6:3.

Добавим, что в первом раунде соревнований Свитолина победила экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании. А потом украинка в матче второго круга на характере одолела чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану из Великобритании.

Отметим, что Свитолина впервые за полгода прошла в полуфинал турнира WTA. За путевку в финал Элина сразится против китаянки Сию Ван. Этот матч состоится в субботу, 6 января.

Напомним, в начале апреля 2023 года Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября 2022-го Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

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