Мужчина изменял жене с тещей: как они "спалились" (видео)

Впрочем, по словам женщины, это еще не самое страшное.

Женщина ошеломила рассказом, как муж изменял с ее мамой.

Об этом пишет nypost.com

Ласси Джейн из Индианаполиса, штат Индиана, США, поделилась, что инцидент произошел еще 14 лет назад – вскоре после того, как она родила дочь и у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

"Моя мама жила с нами, она жила в подвале. Но через несколько месяцев она сняла дом, расположенный примерно в квартале от нас. Мой муж и она вместе ездили на машине на работу", — вспомнила она.

Дизайнер интерьера призналась, что она начала подозревать родных в романе. Об этом она начала откровенно говорить любимому. Вскоре он переехал в арендуемую тещей недвижимость, а женщина перебралась к Джейн и ее новорожденному.

"Пока она жила со мной, мы начали сближаться. Она начала рассказывать мне обо всех случаях, когда он изменял мне с разными женщинами. И она заставила меня пообещать не говорить ему, что я услышала это от нее", — поделилась Джейн, которая согласилась оградить свою мать во время их семейного хаоса. Однако в конце концов она была очень взбешена и не смогла держать это в тайне.

"Я села в машину, прибежала и пошла противостоять ему. Я сказала: "Эй, моя мама сказала, что ты все это время мне изменял", — вспоминала Джейн. "Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: "Ну, почему бы ей не рассказать тебе, чем мы с ней занимаемся?".

Также читайте Женщина застукала любимого на измене и выбросила его вещи с шестого этажа – видео

Удрученная Джейн немедленно вернулась домой, чтобы допросить свою мать, лицо которой побледнело от чувства вины.

В результате Джейн заставила маму собрать вещи и выгнала ее из своего дома.

Впрочем, еще большим шоком для Джейн стало то, что об этих отношениях знали ее бабушка и дедушка.

"Все это время мои бабушка и дедушка — какие подобны моему миру, которые были рядом со мной всю мою жизнь, когда никого другого не было — они знали, что он и моя мама, по крайней мере, держались за руки… И никто мне не сказал ", — сетовала она.

Со временем оскорбленная мама даже пыталась выгнать Джейн на улицу.

"Она пыталась отобрать у меня дом. У матери-одиночки, у которой проблемы со здоровьем, без работы, без карьеры", — добавила женщина.

Читайте главные новости дня:

К счастью для Джейн, ее тяжелый развод принес много хорошего.

"Я основала некоммерческую организацию, где мы строим крошечные дома для одиноких мам", — сказала она, подчеркнув, что трагедия вдохновила ее на благотворительную деятельность. "Это то, с чего все началось… Из-за измены, отсутствия дома, моей системы защиты и отсутствия кого-то в моей системе поддержки. Из ужасных вещей могут получиться удивительные вещи".

Напомним, драма с мамой и мужем Джейн не так уж уникальна. Не так давно жительница Айдахо по имени Кэтрин заявила, что ее муж изменял с ее матерью, и рассказала, что об этом романе ей рассказала ее бабушка.

Читайте также: