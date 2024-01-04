Парень бросил девушку из-за ее любимого блюда: что его возмутило

Предпочтение в еде – это личное дело большинства людей, но один мужчина решил, что вкус его девушки – перебор, поэтому разорвал с ней отношения.

Об этом пишет Mirror.

Женщина допустила ошибку, рассказав парню об одном из своих "странных" вкусов в еде. На Reddit она поделилась, что призналась ему, что ей нравится добавлять кукурузу в спагетти и уговаривала его отведать это. Однако суетливый парень заявил, что ее откровение его очень обеспокоило.

Он даже сказал, что обиделся бы, если бы она добавила кукурузу в пищу, которую он для нее приготовил, несмотря на то, что существует множество рецептов, предусматривающих использование кукурузы.

Женщина сказала: "Приблизительно через пять минут он написал, что это его очень беспокоит. Он был злой. В этот момент я была очень озадачена. Потом он продолжил обсуждать мои дерьмовые предпочтения в книгах. Я сказала ему, что мне нужна минута, чтобы все обдумать. Но он бросил меня через SMS. Так вот, это история о том, как меня бросили, потому что я люблю кукурузу в спагетти".

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Другие пользователи сайта были шокированы тем, что он пошел на такой решительный шаг из-за чего-то тривиального, и что, вероятно, было бы лучше, если бы она узнала, каким он был, до того, как отношения зашли дальше.

Напомним, пастор пытался запихнуть голову коллеги жены во фритюрницу. Он вступился за любимую.

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