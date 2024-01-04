Хлопець кинув дівчину через її улюблену страву: що його обурило

Уподобання в їжі – це особиста справа більшості людей, але один чоловік вирішив, що смаки його дівчини – перебір, тому розірвав з нею стосунки.

Про це пише Mirror.

Жінка припустилася помилки, розповівши хлопцеві про один зі своїх "дивних" смаків у їжі. На Reddit вона поділилася, що зізналася йому, що їй подобається додавати кукурудзу до спагеті та вмовляла його скуштувати це. Проте метушливий хлопець заявив, що її одкровення його дуже стурбувало.

Він навіть сказав, що образився б, якби вона додала кукурудзу до їжі, яку він для неї приготував, попри те, що існує безліч рецептів, що передбачають використання кукурудзи.

Жінка сказала: "Приблизно за п'ять хвилин він написав, що це його дуже непокоїть. Він був би злий. У цей момент я була дуже спантеличена. Потім він продовжив обговорювати мої лайнові уподобання в книгах. Я сказала йому, що мені потрібна хвилина, щоб все обміркувати. Але він кинув мене через SMS. Так от, це історія про те, як мене кинули, бо я люблю кукурудзу у спагеті".

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Інші користувачі сайту були шоковані тим, що він пішов на такі рішучий крок через щось таке тривіальне, і що, ймовірно, було б краще, якби вона дізналася, яким він був, до того, як стосунки зайшли далі.

Нагадаємо, пастор намагався запхати голову колеги дружини до фритюрниці. Він заступився за кохану.

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