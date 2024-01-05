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РФ атаковала Украину беспилотниками: где и сколько дронов удалось сбить

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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РФ атаковала Украину беспилотниками: где и сколько дронов удалось сбить

Беспилотник. / Фото: ТСН.ua

Оккупанты атаковали двумя волнами.

Ночью в пятницу, 5 января, российские войска ударили по Украине беспилотниками "Shahed-136/131". Зафиксированы пуски 29 дронов. Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Противовоздушной обороной сбит 21 из 29 ударных БпЛА в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.

ПС отмечают, что часть беспилотников захватчики направили по прифронтовой зоне Херсонской и Николаевской областей.

Отмечается, что вражеская атака происходила двумя волнами из района российского Примосько-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крым.

Ночная атака дронов

Поздно вечером 4 января в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о группе враждебных БПЛА.

После четырех часов захватчики второй раз за ночь атаковали Украину ударными БпЛА. оккупанты запустили несколько групп дронов. В частности, по южным областям.

Утром после 06:00 Воздушные силы сообщили о движении ударных дронов на запад Украины. Угроза применения ударных вражеских БПЛА была для Хмельнитчины. В регионе раздавались взрывы.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что РФ в несколько волн атаковала Украину дронами. Первый длился почти три часа, он начался в начале ночи. Затем – за 2,5 часа. началась следующая волна. Она продолжалась до утра.

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Дата публикации
Просмотры
2528
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