РФ в несколько волн атаковала Украину дронами: Гуменюк сообщила подробности

Силы ПВО смогли уничтожить не менее 10 ударных беспилотников.
Оккупанты выпустили по территории Украины несколько групп "Шахедов". Украинские военные уничтожили, по меньшей мере, 10 вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"На юге длилась боевая работа. Мы наблюдали две волны запуска беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" 131/136. Первая волна длилась почти три часа, она началась в начале ночи. Затем через 2,5 часа началась следующая волна. Боевая работа еще ведется, отслеживание и сбитие продолжаются. Работа была достаточно результативной, нам удалось уничтожить, по меньшей мере, 10 БПЛА: четыре в Херсонской, четыре в Днепропетровской, по одному Кировоградщина и Николаевщина. Это довольно неплохой результат, хотя не удалось избежать попаданий, к сожалению", — сказала она.
Гуменюк также отметила, что приоритетами врага остается почти все то же.
"На этот раз они били по сельскохозяйственным направлениям — ангары с сохранением зерна и сельская инфраструктура. В частности, и социальная инфраструктура — это и дома культуры, и та самая "денацификация", которую они так продвигают. Есть предварительная информация о раненых, мы уточняем все данные ", – добавила она.
Напомним, РФ начала атаку дронов-камикадзе вечером 4 января, направив в несколько волн дроны-камикадзе Shahed-136 на Украину. До утра, 5 января, жители ряда областей слышали взрывы в результате работы сил ПВО ВСУ.
Впоследствии Воздушные силы сообщили, что россияне снова выпустили беспилотники – в некоторых регионах продолжается воздушная тревога.
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