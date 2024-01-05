РФ в несколько волн атаковала Украину дронами: Гуменюк сообщила подробности

Оккупанты выпустили по территории Украины несколько групп "Шахедов". Украинские военные уничтожили, по меньшей мере, 10 вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"На юге длилась боевая работа. Мы наблюдали две волны запуска беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" 131/136. Первая волна длилась почти три часа, она началась в начале ночи. Затем через 2,5 часа началась следующая волна. Боевая работа еще ведется, отслеживание и сбитие продолжаются. Работа была достаточно результативной, нам удалось уничтожить, по меньшей мере, 10 БПЛА: четыре в Херсонской, четыре в Днепропетровской, по одному Кировоградщина и Николаевщина. Это довольно неплохой результат, хотя не удалось избежать попаданий, к сожалению", — сказала она.

Гуменюк также отметила, что приоритетами врага остается почти все то же.

"На этот раз они били по сельскохозяйственным направлениям — ангары с сохранением зерна и сельская инфраструктура. В частности, и социальная инфраструктура — это и дома культуры, и та самая "денацификация", которую они так продвигают. Есть предварительная информация о раненых, мы уточняем все данные ", – добавила она.

Напомним, РФ начала атаку дронов-камикадзе вечером 4 января, направив в несколько волн дроны-камикадзе Shahed-136 на Украину. До утра, 5 января, жители ряда областей слышали взрывы в результате работы сил ПВО ВСУ.

Впоследствии Воздушные силы сообщили, что россияне снова выпустили беспилотники – в некоторых регионах продолжается воздушная тревога.

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