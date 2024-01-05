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РФ атакувала Україну безпілотниками: де і скільки дронів вдалося збити

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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РФ атакувала Україну безпілотниками: де і скільки дронів вдалося збити

Безпілотник. / Фото: ТСН.ua

доповнюється...

Вночі проти п'ятниці,  5 січня, російські війська вдарили по Україні безпілотниками «Shahed-136/131». Зафіксовано пуски 29 дронів. Сили ППО знищили 21 БпЛА. 

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні. 

ПС наголошують, що частину безпілотників загарбники спрямували по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.

Зазначається, що ворожа атака відбувалася двома хвилями з району російського Примосько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Крим.

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Дата публікації
Перегляди
318
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