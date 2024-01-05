Розвідка Британії оцінила ситуацію на фронті за останній тиждень

Упродовж останнього тижня на фронті російська армія продовжила незначне просування на ключових ділянках.

Про це йдеться у новому огляді Міноборони Британії.

Ситуація на фронті від британської розвідки

Зокрема, окупанти намагаються проводити безрезультатну наступальну операцію поблизу Куп'янська. Натомість українські війська продовжують утримувати стабільну лінію фронту, незважаючи на дрібномасштабні російські атаки навколо Бахмута.

"У центральній частині Донецької області за Авдіївку досі точаться запеклі бої, тоді як російські війська наприкінці грудня 2023 року закріпили здобутки у районі Мар'їнки, що дозволило їм нарешті просунутися до західної околиці міста після дев'яти років боїв у цій місцевості", - йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти найімовірніше досягли мінімального прогресу в новій спробі витіснити український плацдарм на східному березі Дніпра в районі села Кринки.

Раніше британські аналітики повідомили, що Росія зазнає шалених втрат у війні проти України. З такими темпами до 2025 року загальна цифра перетне позначку у 500 тисяч.

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