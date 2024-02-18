Елена Мозговая о Залужном: "Будем еще его просить стать у руля"

Украинская продюсерша Елена Мозговая похвасталась наградой от генерала Валерия Залужного.

Отличие "За содействие войску" Мозговая получила в конце января этого года, когда Залужный занимал должность главнокомандующего ВСУ.

Как призналась продюсерша, для нее эта награда особенная, ведь получила она ее от человека, которого очень уважает.

"Многие отличия я имею.. У меня это никогда не было за самоцель, никогда не хотела и даже отказывалась от званий и регалий.. Но эту награду выставлю на показ. Потому что очень ценная, потому что человек, который ее дал, очень уважаем мной, потому что для меня это действительно большая честь", – отметила Мозговая.

Елена Мозговая показала награду от Залужного / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Кроме того, продюсер подчеркнула, что у Залужного очень высокий уровень доверия от украинцев. Мозговая не исключает, что однажды украинцы придут к Залужному с просьбой возглавить страну:

"Когда-то имела разговор с одним мудрым человеком. Мы обсуждали принципы избрания глав государств. Не только нашего, но даже общие. И после размышлений на эту тему мы пришли к выводу, что единственная правильная модель — это когда люди, сообщество приходят к авторитетному человеку и просят (!) его возглавить общину, сообщество и даже страну. Это, так сказать, показатель уровня доверия к человеку, его добродетелям, его моральному авторитету. Не так как мы сейчас имеем. Когда, как на базаре, каждый хвастается как может, учитывая манипуляции и подкупы. Очевидно, такой человек появился в нашем обществе. Уровень доверия зафиксирован на отметке 94%... Но он пока не хочет и не видит себя в этой роли. Поэтому вангую, что будем еще его просить встать у руля…" – высказала свое мнение Мозговая.

Также продюсер поблагодарила Валерия Залужного за все, что он уже сделал для страны и людей и то, что в будущем еще сделает.

Напомним, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в отставку. Его должность занял Александр Сырский.

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