Можно ли пить кофе натощак

Кофе действительно может вызвать изжогу, но ее появление не вызывает диспепсии у здорового человека.

Употребление кофе натощак никому не причинит вреда. Однако есть люди, у которых могут возникнуть проблемы с пищеварением по разным причинам. В большинстве случаев это связано с ее влиянием на выработку желудочной кислоты, что может привести к увеличению проблем с желудком, например, изжоги.

Об этом пишет OnlyMyHealth.

Чтобы выяснить, как организм воспринимает кофе натощак, нужно понимать его связь с желудочными кислотами и влияние на них, советует диетолог Бхавиша Хуман.

В желудке естественным образом поддерживается очень кислая среда с pH от 1,5 до 4. Эта кислотность имеет решающее значение для пищеварения, помогает избежать вредных бактерий и облегчает усвоение некоторых питательных веществ, таких как железо и витамин B12.

Известно, что кофе стимулирует выработку желудочной кислоты, и ее употребление натощак может привести к увеличению секреции желудочной кислоты.

"Это может быть неудобно, особенно для людей с эзофагитом", — отмечает диетолог.

Согласно исследованию, кофе способствует высвобождению гастрина, гормона, стимулирующего выработку кислоты, потенциально заставляя желудок работать тяжелее. Но некоторые исследования также показывают, что ослабляет мышцы между пищеводом и желудком, что может привести к изжоге. Исследователи также отметили, что некоторые люди могут никогда не испытывать подобные эффекты.

Ранее мы писали, что кофе может оказывать как положительное, так и негативное действие на организм. О том, как зависит влияние кофе на организм человека от способа его приготовления, рассказывают норвежские ученые, которые более 20 лет изучали влияние кофе на организм и выявили самые вредные и полезные для здоровья способы его приготовления.

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