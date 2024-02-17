Чи можна пити каву натщесерце

Кава дійсно може викликати печію, але її поява не викликає диспепсії у здорової людини.

Вживання кави натщесерце нікому не заподіє шкоди. Однак є люди, у яких можуть виникнути проблеми з травленням з різних причин. У більшості випадків це пов'язано з її впливом на вироблення шлункової кислоти, що може призвести до збільшення проблем зі шлунком, наприклад, печії.

Про це пише OnlyMyHealth.

Щоб з'ясувати, як організм сприймає каву натщесерце, потрібно розуміти її зв'язок зі шлунковими кислотами та вплив на них, радить дієтологиня Бхавіша Хуман.

Загалом, у шлунку природним чином підтримується дуже кисле середовище з pH від 1,5 до 4. Ця кислотність має вирішальне значення для травлення, допомагає уникнути шкідливих бактерій і полегшує засвоєння деяких поживних речовин, таких як залізо та вітамін B12.

Відомо, що кава стимулює вироблення шлункової кислоти, і її вживання натщесерце може призвести до збільшення секреції шлункової кислоти.

"Це може бути незручно, особливо для людей з езофагітом", — зазначає дієтологиня.

Згідно з дослідженням, кава сприяє вивільненню гастрину, гормону, який стимулює вироблення кислоти, потенційно змушуючи шлунок працювати важче. Але деякі дослідження також показують, що вона послаблює м'язи між стравоходом та шлунком, що може призвести до печії. Дослідники також зазначили, що деякі люди можуть ніколи не відчувати подібних ефектів.

Раніше ми писали, що кава може чинити як позитивну, так і негативну дію на організм. Про те, як залежить вплив кави на організм людини від способу її приготування, розповідають норвезькі учені, які понад 20 років вивчали вплив кави на організм та виявили найшкідливіші та найкорисніші для здоров'я способи її приготування.

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