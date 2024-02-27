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Экс-жена Кличко показала, как свое 50-летие в Германии отпраздновала

Экс-жена Кличко показала, как свое 50-летие в Германии отпраздновала

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова выразила благодарность своим близким людям.

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко – Наталья Егорова – сообщила, что сегодня, 27 февраля, ей исполнилось 50 лет.

По этому случаю Егорова опубликовала праздничный пост и поблагодарила всех, кто делает ее жизнь непревзойденной:

"Я до сих пор не верю в это! Мне 50... Спасибо всем за прекрасные пожелания. Я безгранично благодарна за мою прекрасную жизнь. Я также очень благодарна всем тем замечательным людям, близким, моей семье, детям, друзьям, которые были, есть и будут рядом со мной во все моменты моей жизни, во время взлетов и падений, в радости и горе, в счастье и в темноте. Мое окружение – это мое самое ценное богатство. Люблю вас всех. И с большим интересом увлеченно начинаю новый раздел моей жизни ", – растрогала Егорова.

Наталья Егорова отмечает 50-летие / © instagram.com/natalia_yegorova
Наталья Егорова отмечает 50-летие / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

К слову, свой юбилей экс-жена Кличко, вероятно, встретила дома в Германии. Наталья в джинсах и белой футболке и праздничным обручем показала, как задувает свечи на торте. На столе именинницы в то же время стоит большой букет разноцветных роз.

Наталья Егорова отмечает 50-летие / © instagram.com/natalia_yegorova
Наталья Егорова отмечает 50-летие / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

В свою очередь, подписчики Натальи поздравили ее в комментариях и оставили много комплиментов и пожеланий:

  • С Днем рождения, красавица Наталья!
  • Невероятная. Вдохновляете. Будьте счастливы и веселы
  • Нет, это не о тебе! Поздравляю с 25-летием
  • Наталья, с днем рождения! Счастья

Напомним, сегодня, 27 февраля, свой день рождения также отмечает мама ведущей Екатерины Осадчей. Знаменитость показала фото мамы с внуком.

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