Туск поставив ультиматум ЄС щодо українського зерна

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск допустив розширення заборони на імпорт з України та назвав умову.

Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує жодного вирішення проблеми для польських фермерів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише The Guardian.

"Ми обговорюємо можливість поширення ембарго на інші продукти, якщо ЄС не знайде більш ефективного способу захистити польський та європейський ринки", - заявив глава польського уряду.

Зазначимо, ще минулого року Варшава в односторонньому порядку припинила імпорт українського зерна.

Протест фермерів Польщі: останні новини

Тисячі польських фермерів 27 лютого влаштували в центрі Варшави найбільшу за останній час акцію протесту. Вони тримають у руках плакати з перекресленими українськими прапорами та притягли солом’яний танк Abrams.

Раніше польські мітингувальники скоїли наймасштабнішу диверсію проти українських аграріїв. Цього разу висипали з восьми вагонів просто на рейки українське збіжжя, зіпсовано близько двох сотень тонн кукурудзи.

Крім того польські фермери пообіцяли 1 березня заблокувати пункт пропуску на кордоні з іще однією країною. Аграрії готуються до двох нових блокад: на кордоні між Польщею та Німеччиною у місті Швєцко та біля Литви на дорозі на прикордонному пункті Кальварія-Будзіськ.

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