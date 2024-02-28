Украина вскоре получит 100 болгарских БТРов — министр обороны

В общей сложности болгарская военная помощь Украине уже составляет 47 миллионов евро.

Украина получит от Болгарии 100 обещанных БТР уже через несколько дней.

Об этом сообщил в среду, 28 февраля, министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передает btv.

"БТРы для Украины еще находятся в Софии. Они отправятся через несколько дней, но я не буду называть дату", – сказал он.

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Болгарский министр уточнил, что более приоритетная помощь уже давно уехала в Украину, а к отправке готовятся также системы противовоздушной обороны С-300, которые будут переданы "намного быстрее".

В общей сложности, по его словам, болгарская военная помощь Украине уже составляет 47 миллионов евро.

"Мы выполняем все решения Национального собрания, но на это нужно время", — заявил Тодор Тагарев.

Напомним, ранее президент страны Румен Радев наложил вето на соглашение о поставках Украине 100 БТРов советского образца. Запрет президента был преодолен во время голосования в Национальном собрании — парламенте Болгарии.

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