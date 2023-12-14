Болгария одобрила предоставление Украине помощи: какая ее сумма

Речь идет о сумме в более 16 миллионов евро.

Национальное собрание Болгарии ратифицировало соглашение с Европейской комиссией о предоставлении Украине микрофинансовой помощи в размере 16 654 646 евро. Это явилось вторым этапом плановой поддержки.

Об этом сообщает Novitino.

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Ратификацию поддержали 116 депутатов. 48 проголосовали против, еще 6 – воздержались. Соглашение предусматривает предоставление Болгарией гарантий в размере 16 654 646 евро.

Отмечается, что в ходе заседания прозвучали и мнения с критикой выделения средств Украине. Так, лидер партии "Возраждане" Костадин Костадинов выразил обеспокоенность "внутренними приоритетами".

Помощь направлена на усиление поддержки Украины в условиях сохраняющихся вызовов.

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