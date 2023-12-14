Болгарія ухвалила надання Україні допомоги: яка її сума

Йдеться про суму у понад 16 мільйонів євро.

Національні збори Болгарії ратифікували угоду з Європейською комісією про надання Україні мікрофінансової допомоги у розмірі 16 654 646 євро. Це стало другим етапом планової підтримки.

Про це повідомляє Novitino.

Деталі

Ратифікацію підтримало 116 депутатів. Натомість 48 проголосували проти, ще 6 – утрималися. Угода передбачає надання Болгарією гарантій у розмірі 16 654 646 євро.

Зауважується, що в ході засіданні пролунали й думки з критикою виділення коштів Україні. Так, лідер партії "Вазраждане" Костадін Костадінов висловив занепокоєння щодо "внутрішніх пріоритетів".

Допомога спрямована на посилення підтримки України в умовах викликів, що зберігаються.

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