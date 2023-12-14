Meest China запустила доставку з корейських маркетплейсів

Meest China, дочірня компанія холдингу Meest, яка спеціалізується на доставці вантажів з Китаю, розпочала доставку із Південної Кореї. Наразі мова йде про доставку замовлень із популярних маркетплейсів, що продають зокрема електроніку, косметику, одяг та аксесуари, у вигляді поштових відправлень вагою до 20 кг та вартістю до 150 євро.

Вибір маркетплейсів базувався на результатах опитування серед клієнтів компанії. Так на запитання, з яких сайтів респонденти готові робити замовлення при можливості доставки з Кореї, 80.3% опитуваних вказали Gmarket, 76.3% згадали SweetCorea і 75.7% проголосували за BeautynetKorea. Для отримання об’єктивної відповіді анкета була відкрита, конкретні варіанти не надавались, респонденти формулювали власну відповідь, що могла містити декілька найменувань.

Доставка з Кореї в Україну займає 14 днів та здійснюється двічі на тиждень. Також замовникам доступні додаткові послуги – післяплата за доставку, об’єднання посилок та фотофіксація на складі.

«Раді оголосити про вихід на ринок Кореї, наша міжнародна команда невпинно росте. Досягнувши лідерства у доставці з Китаю поштових посилок, маємо потужні плани на подальше розширення географії нашої присутності. Нам важливо надавати ті послуги, яких потребують українці, і тому, як є такий запит та доцільність, ми беремось за його втілення», - поділився Михайло Лимар, СЕО і керуючий партнер Meest China.

Нагадаємо, Meest China працює з 2014 року та є наразі лідером у доставці з Китаю в Україну. Спеціалізація – доставка товарів з Китаю у форматі безмитних поштових посилок для особистого користування, а також доставка комерційних вантажів для бізнес-клієнтів. Має представництва в Китаї, Узбекистані, Польщі та Україні та власні склади в Україні та Китаї. Наразі компанія доставляє вантажі з Китаю до десяти країн світу та надає послуги фрахту для доставки по всьому світу.

Компанія має 100% українське коріння та з перших днів вторгнення активно допомагає військовим, за що нещодавно отримала подяку від головного управління розвідки МО України за систематичну допомогу та активну громадянську позицію у боротьбі за незалежність України.