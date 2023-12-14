Що буде в Україні з цінами у 2024 року: Марченко зробив прогноз

Очікується, що рівень інфляції може змінитися.
Рівень інфляції в Україні наступного року може змінитися. Передбачається близько 10%, проте цей показник може бути відкорегований.
Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Прогнозні показники інфляції, зафіксовані в бюджеті, там близько 10% передбачається... Ми очікуємо інші макропоказники. Але ці макропоказники можуть бути уточнені через те, що рівень інфляції, який зараз зафіксований, він є значно нижчий від того, який був прогнозований. Тому можливо на наступний рік рівень інфляції потребуватиме корегування, сподіваємося на це", - наголосив Марченко.
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