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Що буде в Україні з цінами у 2024 року: Марченко зробив прогноз

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Що буде в Україні з цінами у 2024 року: Марченко зробив прогноз

Фото: УНІАН

Очікується, що рівень інфляції може змінитися.

Рівень інфляції в Україні наступного року може змінитися. Передбачається близько 10%, проте цей показник може бути відкорегований.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Прогнозні показники інфляції, зафіксовані в бюджеті, там близько 10% передбачається... Ми очікуємо інші макропоказники. Але ці макропоказники можуть бути уточнені через те, що рівень інфляції, який зараз зафіксований, він є значно нижчий від того, який був прогнозований. Тому можливо на наступний рік рівень інфляції потребуватиме корегування, сподіваємося на це", - наголосив Марченко.

Нагадаємо, що стало відомо, як блокада польського кордону вплине на ціни напередодні свят.

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Дата публікації
Перегляди
246
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