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Як блокада польського кордону вплине на ціни напередодні свят

Як блокада польського кордону вплине на ціни напередодні свят

Цитрусові можуть здорожчати / Фото: pixabay.com

Імпортні продукти харчування можуть додати в ціні.

Українцям напередодні новорічних свят доведеться витрачати більше грошей на деякі продукти через блокування кордону. Так, ситуація на кордоні з Польщею може спровокувати подорожчання продуктів, які Україна імпортує. Йдеться про рибу, ікру та екзотичні фрукти. 

Про це сказав в етері телемарафону представник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Є величезна надія, що уряд вирішить це питання і блокування припиниться до кінця цього року. Якщо це станеться, то зростання цін не буде", — сказав Пендзин.

"Що стосується риби глибокої заморозки, то вона поки що не здорожчала. Слабоморожена риба трохи пішла догори за ціною", — пояснив він.

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Він також додав, що певний сегмент нашого ринку, деякі види продовольчого кошика надходять з Польщі. Тому можуть подорожчати й екзотичні фрукти. Наприклад, цитрусові.

"Саме цю категорію продуктів ми імпортуємо. Все інше ми виробляємо самі, з цим проблем не буде", — сказав він.

Чому страйкують польські перевізники на кордоні з Україною

Протест поляки планували організувати ще 3 листопада, проте потім перенесли на три дні. Але одразу заявили, що блокування триватиме кілька місяців — до 3 січня 2024 року. 23 листопада українська митниця повідомила, що стракарі, імовірно, отримали погодження від влади на проведення своїх акцій до 1 лютого.

Поляки вимагають, щоб їхні українські колеги знову їздили до ЄС лише з дозволами, щоби правила для іноземних перевізників всередині Європи посилили, щоб у Польщі неможливо було зареєструвати компанії, фінанси яких за межами ЄС тощо. 

Наразі сторонам не вдалося знайти рішення, яке б задовольнило і польських, і українських перевізників. 13 листопада деякі польські перевізники зустрілися з представниками українського та польського урядів. Вони заявили, що українська сторона не бере до уваги вимоги протестувальників, тому досягти домовленостей не вдалося.

Польські страйкарі на кордоні вимагають:

  • повернення українським перевізникам дозволів
  • посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ
  • заборони реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії не на території ЄС
  • окремої черги в електронній черзі для автівок з номерами ЄС
  • окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур
  • доступу до системи "Шлях"

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