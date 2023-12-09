Как блокада польской границы повлияет на цены в канун праздников

Украинцам в канун новогодних праздников придется тратить больше денег на некоторые продукты из-за блокировки границы. Так, ситуация на границе с Польшей может спровоцировать удорожание импортируемых Украиной продуктов. Речь идет о рыбе, икру и экзотических фруктах.

Об этом сказал в эфире телемарафона представитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Есть огромная надежда, что правительство решит этот вопрос и блокировка прекратится до конца этого года. Если это произойдет, то роста цен не будет", — сказал Пендзин.

"Что касается рыбы глубокой заморозки, то она пока не подорожала. Слабо мороженная рыба немного пошла вверх по цене", — пояснил он.

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Он также добавил, что определенный сегмент нашего рынка некоторые виды продовольственной корзины поступают из Польши. Потому могут подорожать и экзотические фрукты. К примеру, цитрусовые.

"Именно эту категорию продуктов мы импортируем. Все остальное мы производим сами, с этим проблем не будет", — сказал он.

Почему бастуют польские перевозчики на границе с Украиной

Протест поляки планировали организовать еще 3 ноября, но затем перенесли на три дня. Но сразу заявили, что блокировка продлится несколько месяцев — до 3 января 2024 года. 23 ноября украинская таможня сообщила, что они, вероятно, получили согласование от властей на проведение своих акций до 1 февраля.

Поляки требуют, чтобы их украинские коллеги снова ездили в ЕС только с разрешениями, чтобы правила для иностранных перевозчиков внутри Европы усилили, чтобы в Польше невозможно было зарегистрировать компании, финансы которых за пределами ЕС.

Пока сторонам не удалось найти решение, которое бы удовлетворило и польских, и украинских перевозчиков. 13 ноября некоторые польские перевозчики встретились с представителями украинского и польского правительств. Они заявили, что украинская сторона не принимает во внимание требования протестующих, поэтому достичь договоренностей не удалось.

Польские бастующие на границе требуют:

возврат украинским перевозчикам разрешений

усиление для иностранных перевозчиков правил перевозок по ЕКМТ

запрета регистрировать компании в Польше, если финансы компании не на территории ЕС

отдельной очереди в электронной очереди для автомобилей с номерами ЕС

отдельной очереди на всех границах для пустых фур

доступа к системе "Шлях"

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