Как блокада польской границы повлияет на цены в канун праздников

Импортные продукты питания могут прибавить в цене.
Украинцам в канун новогодних праздников придется тратить больше денег на некоторые продукты из-за блокировки границы. Так, ситуация на границе с Польшей может спровоцировать удорожание импортируемых Украиной продуктов. Речь идет о рыбе, икру и экзотических фруктах.
Об этом сказал в эфире телемарафона представитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
"Есть огромная надежда, что правительство решит этот вопрос и блокировка прекратится до конца этого года. Если это произойдет, то роста цен не будет", — сказал Пендзин.
"Что касается рыбы глубокой заморозки, то она пока не подорожала. Слабо мороженная рыба немного пошла вверх по цене", — пояснил он.
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Он также добавил, что определенный сегмент нашего рынка некоторые виды продовольственной корзины поступают из Польши. Потому могут подорожать и экзотические фрукты. К примеру, цитрусовые.
"Именно эту категорию продуктов мы импортируем. Все остальное мы производим сами, с этим проблем не будет", — сказал он.
Почему бастуют польские перевозчики на границе с Украиной
Протест поляки планировали организовать еще 3 ноября, но затем перенесли на три дня. Но сразу заявили, что блокировка продлится несколько месяцев — до 3 января 2024 года. 23 ноября украинская таможня сообщила, что они, вероятно, получили согласование от властей на проведение своих акций до 1 февраля.
Поляки требуют, чтобы их украинские коллеги снова ездили в ЕС только с разрешениями, чтобы правила для иностранных перевозчиков внутри Европы усилили, чтобы в Польше невозможно было зарегистрировать компании, финансы которых за пределами ЕС.
Пока сторонам не удалось найти решение, которое бы удовлетворило и польских, и украинских перевозчиков. 13 ноября некоторые польские перевозчики встретились с представителями украинского и польского правительств. Они заявили, что украинская сторона не принимает во внимание требования протестующих, поэтому достичь договоренностей не удалось.
Польские бастующие на границе требуют:
- возврат украинским перевозчикам разрешений
- усиление для иностранных перевозчиков правил перевозок по ЕКМТ
- запрета регистрировать компании в Польше, если финансы компании не на территории ЕС
- отдельной очереди в электронной очереди для автомобилей с номерами ЕС
- отдельной очереди на всех границах для пустых фур
- доступа к системе "Шлях"
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