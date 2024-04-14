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Йорданія збиватиме іранські дрони над своєю територією – ЗМІ

Йорданія збиватиме іранські дрони над своєю територією – ЗМІ

Йорданія не пропустить іранські дрони через свою територію

Йорданія тимчасово закрила повітряний простір і привела до бойової готовності свої системи ППО.

Йорданія закрила свій повітряний простір на кілька годин, починаючи з 23:00 суботи, 13 квітня, для всіх літаків, що прибувають, вилітають і транзитних.

Про це пише Reuters з посиланням на державну новинну компанію Al Mamlaka.

Повідомляється, що ситуація "постійно оновлюватиметься і переглядатиметься відповідно до розвитку подій".

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що системи ППО Йорданії приведені в бойову готовність і збиватимуть цілі, спрямовані у бік Ізраїлю, які перетинають її територію.

Нагадаємо, ЦАХАЛ підтвердив напад Ірану на Ізраїль. Армія готується відбити атаку десятків дронів.

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