Иран атакует Израиль в ближайшие часы — разведка США

Удар может быть осуществлен более чем 100 беспилотниками и десятками ракет.

Атака Ирана на Израиль будет прямо и ждать ее следует уже через несколько часов.

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Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.

В сообщении указывается, что нападение Ирана будет совершено в ответ на атаку Израиля на представительство Тегерана в Сирии, а в результате погибли семь иранских офицеров.

Американские чиновники сообщили, что Иран готовит большую атаку на Израиль, и она может состояться 12 апреля. Атака будет включать более 100 беспилотников и десятки ракет, нацеленных на военные объекты внутри Израиля.

Чиновники заявили, что Израилю будет трудно отбиться от такой атаки, хотя допускают, что Иран может нанести меньший удар, чтобы предотвратить эскалацию.

Издание пишет, что Тегеран публично не сообщал, когда и как он планирует совершить атаку на Израиль, поэтому неизвестно, как далеко могут зайти лидеры Ирана. Вместе с тем, если Иран решит осуществить прямую атаку на Израиль, это может привести к гораздо более серьезному конфликту в регионе, чем война против ХАМАС.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран сообщил Соединенным Штатам, что собирается ответить Израилю на атаку посольства в Сирии таким образом, чтобы это не привело к серьезной эскалации.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил Иран, что в случае атаки страна нанесет ответный удар.

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