Іран атакує Ізраїль у найближчі години — розвідка США

Удар може бути здійснений понад 100 безпілотниками і десятками ракет.

Атака Ірану на Ізраїль буде прямо і чекати її слід вже через кілька годин.

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Про це інформує CBS News з посиланням на американських чиновників.

У повідомленні вказується, що напад Ірану буде здійснено у відповідь на атаку Ізраїля на представництво Тегерану у Сирії, а результаті чого загинули сім іранських офіцерів.

Американські чиновники повідомили, що Іран готує велику атаку на Ізраїль і вона може відбутися 12 квітня. Атака включатиме в себе понад 100 безпілотників і десятки ракет, націлених на військові об'єкти всередині Ізраїля.

Чиновники заявили, що Ізраїлю буде важко відбитися від такої атаки, хоча допускають, що Іран може завдати меншого удару, щоб запобігти ескалації.

Видання пише, що Тегеран публічно не повідомляв, коли і як він планує здійснити атаку на Ізраїль, тому наразі невідомо, як далеко можуть зайти лідери Ірану. Разом з тим, якщо Іран вирішіть здійснити пряму атаку на Ізраїль, це може призвести до набагато серйознішого конфлікту у регіоні, ніж війна проти ХАМАС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран повідомив Сполучені Штати, що збирається відповісти Ізраїлю на атаку посольства в Сирії таким чином, щоб це не призвело до серйозної ескалації.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Міністерства закордонних справ Ізраїля Ісраель Кац попередив Іран, що у разі атаки країна завдасть удару у відповідь.

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