Відомому 60-річному актору загрожує ампутація ноги – подробиці

Зірка фільму "Достукатися до небес", німецький актор Тіль Швайґер бореться зі складною недугою.

У знаменитості виявили зараження крові. За словами Тіля, все розпочалося з перелому гомілкової кістки минулого літа. На жаль, тоді до рани потрапила інфекція, що призвело до утворення виразки на ураженому місці. А згодом у Швайґера розвинувся сепсис. Наразі він перебуває під наглядом лікарів в Іспанії та вже два тижні проходить медикаментозне лікування. Втім, у разі погіршення стану 60-річній зірці доведеться ампутувати кінцівку.

Тіль Швайґер. Фото: Іnstagram Тіля Швайґера

"Я приймаю антибіотики вже два тижні, тому що з минулого серпня у мене була рана на нозі. Тоді я вдарився гомілкою, і заніс туди інфекцію. Тепер у мене "відкрита нога" (язва на нозі – прим. ред.), так вони (лікарі – прим. ред.) це називають. На жаль, стає дедалі гірше", - повідомив Швайґер іноземному виданню BILD.

Нагадаємо, нещодавно суддя "Танцюють всі", хореограф Раду Поклітару зізнався, що також страждає від захворювання. Хореограф розсекретив діагноз і поділився подробицями майбутньої операції.

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