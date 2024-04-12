Відомому 60-річному актору загрожує ампутація ноги – подробиці

У Тіля Швайґера виявили серйозну хворобу.
Зірка фільму "Достукатися до небес", німецький актор Тіль Швайґер бореться зі складною недугою.
У знаменитості виявили зараження крові. За словами Тіля, все розпочалося з перелому гомілкової кістки минулого літа. На жаль, тоді до рани потрапила інфекція, що призвело до утворення виразки на ураженому місці. А згодом у Швайґера розвинувся сепсис. Наразі він перебуває під наглядом лікарів в Іспанії та вже два тижні проходить медикаментозне лікування. Втім, у разі погіршення стану 60-річній зірці доведеться ампутувати кінцівку.
"Я приймаю антибіотики вже два тижні, тому що з минулого серпня у мене була рана на нозі. Тоді я вдарився гомілкою, і заніс туди інфекцію. Тепер у мене "відкрита нога" (язва на нозі – прим. ред.), так вони (лікарі – прим. ред.) це називають. На жаль, стає дедалі гірше", - повідомив Швайґер іноземному виданню BILD.
Нагадаємо, нещодавно суддя "Танцюють всі", хореограф Раду Поклітару зізнався, що також страждає від захворювання. Хореограф розсекретив діагноз і поділився подробицями майбутньої операції.
Читайте також:
- Арсен Мірзоян з доньками показав, як привітав дружину Тоню Матвієнко з 43-річчям
- Ексдружина Остапчука вперше назвала причину їхнього розлучення й чи спілкується з ним: "Є табу"
- Юрій Горбунов з дружиною Осадчею замилували фото зі своїми двома підрослими синами: "Мої солодкі"
- Відомий український ведучий зізнався, як ставиться до Влада Ями і якою була їхня крайня розмова