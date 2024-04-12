Иран готовится атаковать Израиль: какой удар и куда может быть нанесен — эксперт

Большая атака Ирана на Израиль, которая по данным американской разведки может произойти 12 апреля, предположительно будет ударом иранских прокси-групп по аннексированным Израилем территориям.

Такое мнение высказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире телеканала "Еспресо".

Эксперт сомневается, что Иран применит десятки или сотни ракет и дронов для этой атаки. По его мнению, это скорее будет "некий символический удар", чтобы продемонстрировать месть за удар 1 апреля по дипломатическому представительству Ирана в Сирии, в котором Тегеран обвиняет Израиль.

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“Тегеран ищет способ сохранить лицо, то есть с одной стороны показать, какие мы страшные, а с другой – минимизировать последствия. Не исключаю, что удар может быть не с территории Ирана, а осуществится руками прокси-групп, скорее всего, из Ирака”, — предположил Сергей Данилов.

Эксперт-международник также считает, что атака не будет направлена на территорию именно Израиля, а удары могут быть нанесены по аннексированным территориям – Голанским высотам, части Западного берега или по сектору Газа.

По словам Сергея Данилова, Иран сейчас находится под сильным международным давлением как со стороны США, так и арабских соседей, уговаривающих его не превращать Ближний Восток в арену большой войны.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран предупредил Соединенные Штаты, что намерен ответить Израилю на атаку посольства в Сирии таким образом, чтобы это не привело к серьезной эскалации. Глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац предостерег Иран, что в случае атаки его страна нанесет ответный удар.

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