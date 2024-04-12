Как можно уберечь энергетические объекты от обстрелов России: эксперт объяснил

Энергетический эксперт Андрей Закревский считает, что уберечь энергетическую инфраструктуру Украины от российских обстрелов можно только с помощью ПВО.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Эксперт подчеркнул, что Украине нужно усиливать ПВО.

"Нам нужно делать то, что должно было быть сделано еще 2 года назад. Делать децентрализованную газо- и электрогенерацию. Ветряки ставить и такое подобное. Жаль, что люди погибли и были ранены. Я не могу говорить о воинской части, но, на мой взгляд, стоило усиливать противовоздушную оборону, чем ремонтировать объекты инфраструктуры, которые при желании могут быть уничтожены", — пояснил он.

Он добавил, что от попадания ракет тяжело оградить объект энергетики.

"Разные мероприятия работали, когда была сильная ПВО, а сейчас она просела и этого не хватает. Возможно, когда этим занимались, то это было актуально. Но проблема в том, что эти бетонные преграды, они разрушаются. На мой взгляд, правы были те, кто говорил, что лучше направить эти средства на мобильные группы по борьбе с "Шахедами", ставить сетки. Но поверьте мне — это от "Кинжалов" не уберегло бы", — подчеркнул Андрей Закревский.

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