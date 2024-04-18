Буданов раскрыл план по уничтожению путинской армии в Украине

Украина хочет показать, что война, развязанная Путиным, перекинулась на Россию.
У Украины есть план на уменьшение военного потенциала российской армии.
Об этом сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The Washimgton Post.
"Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, например военную промышленность... критически важные военные цели, их аэродромы, их командно-диспетчерские пункты", — сказал Буданов.
Глава разведки пояснил, что цель состоит в том, чтобы показать, что Владимир Путин не может "защитить население от проникновения войны в Россию".
"Когда ты сидишь, скажем, в Питере и смотришь войну только по телевизору, ты всегда поддержишь... Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект (падает — ред.) у их дома", — сказал он.
Напомним, согласно утреннему отчету Генштаба, по состоянию на 18 апреля в Донецкой области оккупанты пытаются улучшить свое положение и выбить ВСУ из рубежей.
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