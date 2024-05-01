Дивний яскравий спалах у небі побачили в Росії

У ніч проти 1 травня 2024 року приблизно о 01:17 за московським часом мешканці кількох районів Бєлгородської області бачили яскравий спалах у небі.

Про це інформують рос"ЗМІ".

Йдеться про те, що це сяйво пов'язано з падінням метеорита. Спалах було видно під час його згоряння.

Пізніше стало відомо, що спалах бачили і в Курській області РФ.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 травня 2024 року у небі над Дніпропетровщиною та Харківщиною був яскравий спалах.

Про це обговорюють у соцмережах.

Спалах був без вибухів.

Попередньо, це метеор чи метеорит, чи якесь інше космічне явище. Але це не повʼязано з військовими діями.

Спалах за попередньо інформацією також було видно на Полтавщині, Сумщині, Запорізькій області та ймовірно в низці других областей.

Зауважимо, що коли метеори входять у повітря, вони можуть створювати яскраві спалахи світла, відомі як боліди. Ці явища можна помітити на значних територіях.

Наразі немає офіційної інформації про спалах.

Водночас зауважимо, що нині триває один з метеорних потоків. Аквариди — це метеорний потік наприкінці квітня – на початку травня, пік якого припадає на 6 травня. Він породжений кометою Галлея. Радіант розташований у сузір'ї Водолія. Спостерігають Аквариди в північній півкулі у вранішні години, це пов'язано зі сходом сузір'я Водолія. Кількість метеорів, які можна побачити, варіюється для спостерігачів з Північної та Південної півкуль, від 10 до 85 відповідно. Традиційно тривають Аквариди з 19 квітня по 28 травня.

Нагадаємо, поблизу Землі пролетів астероїд розміром понад 360 метрів, однак його відстань до нашої планети була більшою - 5,35 мільйона кілометрів.

Читайте також: