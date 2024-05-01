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Україну розігріє до +26: прогноз погоди на 2 травня

Україну розігріє до +26: прогноз погоди на 2 травня

У четверг буде тепло / Фото: Associated Press

Тепла погода порадує українців.

Завтра, 2 травня, в Україні буде сонячно та тепло. Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +21+26 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Антициклон впевнено розташувався в Україні, тому й сухо, хіба що завтра на Сумщині та Харківщині є ймовірність періодичних  короткочасних дощів", - зазначила вона.

У Києві в четвер також очікується тепла погода: світитиме сонце, максимальна температура повітря становитиме +22+24 градуси. 

Раніше синоптикиня дала прогноз на травень - якою буде погода читайте у новині.

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