Україну розігріє до +26: прогноз погоди на 2 травня

Завтра, 2 травня, в Україні буде сонячно та тепло. Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +21+26 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Антициклон впевнено розташувався в Україні, тому й сухо, хіба що завтра на Сумщині та Харківщині є ймовірність періодичних короткочасних дощів", - зазначила вона.

У Києві в четвер також очікується тепла погода: світитиме сонце, максимальна температура повітря становитиме +22+24 градуси.

Раніше синоптикиня дала прогноз на травень - якою буде погода читайте у новині.

Читайте також: