Украину разогреет до +26: прогноз погоды на 2 мая

Завтра, 2 мая, в Украине будет солнечно и тепло. Максимальная температура воздуха в течение дня составит +21+26 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Антициклон уверенно расположился в Украине, потому и сухо, разве что завтра в Сумской и Харьковской области есть вероятность периодических кратковременных дождей", — отметила она.

В Киеве в четверг также ожидается теплая погода: светит солнце, максимальная температура воздуха будет +22+24 градуса.

Ранее синоптик дала прогноз на май – какой будет погода читайте в новости.

Читайте также: