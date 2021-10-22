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В Украине представили мощные спецмашины на базе IVECO

В Украине представили мощные спецмашины на базе IVECO

specmachinery.com.ua

Они полностью соответствуют экологическому стандарту.

В Украине презентовали специализированные полноприводные вахтовые машины на шасси полноприводного IVECO EuroCargo.

Об этом сообщает Specmachinery.

Отмечается, что автомобиль рассчитан на перевозку 22 человек, для каждого из которых предусмотрено отдельное сиденье. В силу специфики отраслей, в которых работает такой тип транспорта, сиденья имеют ремни безопасности, должны быть травмобезопасными, с обивкой, устойчивой к износу, а также обеспечивать должный уровень комфорта.

За комфорт в фургоне соответствует климатическое оборудование, а именно двойная система обогрева: автономный дизельный воздушный обогреватель и система кондиционирования салона. Благодаря стенкам общей толщиной 50 мм в фургоне сохраняется комфортный заданный температурный режим, независимо, холод или жара за бортом.

© specmachinery.com.ua
specmachinery.com.ua

Так, эти автомобили будут использоваться для перевозки бригад по карьерным дорогам. Машины IVECO EuroCargo имеют мощный дизельный двигатель на 252 л.с. и 850 Нм, металлический передний бампер с защитными решетками передних фар, LED дневные ходовые огни, противотуманные фары и ксеноновые фары головного света, которые обеспечивают четкую видимость в плохую погоду.

Новинки оснащены системой полного привода и соответствуют экологическому стандарту "Евро-5".

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