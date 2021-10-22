В Украине представили мощные спецмашины на базе IVECO

Они полностью соответствуют экологическому стандарту.

В Украине презентовали специализированные полноприводные вахтовые машины на шасси полноприводного IVECO EuroCargo.

Об этом сообщает Specmachinery.

Отмечается, что автомобиль рассчитан на перевозку 22 человек, для каждого из которых предусмотрено отдельное сиденье. В силу специфики отраслей, в которых работает такой тип транспорта, сиденья имеют ремни безопасности, должны быть травмобезопасными, с обивкой, устойчивой к износу, а также обеспечивать должный уровень комфорта.

За комфорт в фургоне соответствует климатическое оборудование, а именно двойная система обогрева: автономный дизельный воздушный обогреватель и система кондиционирования салона. Благодаря стенкам общей толщиной 50 мм в фургоне сохраняется комфортный заданный температурный режим, независимо, холод или жара за бортом.

specmachinery.com.ua

Так, эти автомобили будут использоваться для перевозки бригад по карьерным дорогам. Машины IVECO EuroCargo имеют мощный дизельный двигатель на 252 л.с. и 850 Нм, металлический передний бампер с защитными решетками передних фар, LED дневные ходовые огни, противотуманные фары и ксеноновые фары головного света, которые обеспечивают четкую видимость в плохую погоду.

Новинки оснащены системой полного привода и соответствуют экологическому стандарту "Евро-5".

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