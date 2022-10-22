Третя за добу повітряна тривога: в Київській області працює ППО

В Україні знову триває масштабна "тривога".

У Київській області під час повітряної тривоги, яка розпочалася 22 жовтня об 11:18, знову спрацювала ППО.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова ОВА Олексій Кулеба.

"Третя за добу повітряна тривога. В області працює ППО. Тримаємо стрій, бережемо себе та рідних, перебуваємо в укриттях. Нічого не фотографуємо", - написав керівник області.

До слова, зранку суботи про "тривогу" в області сповістили 07:34, а закінччилася вона за 3 год. 18 хв. 10:52 хв. Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що одразу п'ять ракет, які летіли на Київ, були збиті.

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Також про її роботу повідомили на Львівщині.

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