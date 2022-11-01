Чому у Росії падають військові літаки: експерт назвав дві причини

Росії катастрофічно не вистачає кваліфікованих льотчиків, майже усіх професіоналів вбили в Україні.

Росія зазнає великих втрат серед військових льотчиків. Літаки, які мали бомбити українців, падають, зокрема і на житлові будинки росіян.

Чому так стається, розповів у коментарі "Апострофу" генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.

За його словами, російські військові літаки перебувають у поганому технічному стані через халатність ремонтників і безвідповідальність військовослужбовців РФ.

" Недолугість російських військових вражає. Нещодавно були опубліковані фото з сил протиповітряної оборони Підмосков’я, я вражений від стану тих засобів, які би мали захищати московське небо від ворожих ракет", - сказав Ягун.

Генерал-майор СБУ пояснив, що зараз в РФ під час ремонту літаків в "авральному" режимі не завжди дотримуються стандартів регламентних робіт, а внаслідок санкцій не вистачає деталей, які раніше закуповувалися за кордоном.

Інший фактор – погана підготовка льотчиків. На думку Ягуна, висококваліфікованих льотчиків РФ уже знищили на війні в Україні. Тепер РФ злишилися недостатньо підготовлені пілоти, які відповідно не можуть нормально навчити нові кадри.

Військові літаки та вертольоти РФ "не хочуть" літати

У російському місті Єйськ 17 жовтня військовий літак впав на житловий будинок. В результаті катастрофи загинули 13 людей, ще 19 отримали поранення. Пілоти літака встигли катапультуватися та вижили.

23 жовтня в російському Іркутську винищувач Су-30 врізався в двоповерховий будинок. Екіпаж не встиг катапультуватися і загинув.

Вчора, 31 жовтня, на військовому аеродромі у Псковській області вибухнули два гелікоптери Ка-52.