Яке завтра свято – все про 21 листопада, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 21 листопада, церковне свято, що не можна робити

21 листопада 2021 року – неділя. В цей день в 1831 році на ліонській фабриці спалахує перше пролетарське повстання через зниження зарплати ткачам, а в 2013 році за кілька днів до Вільнюського саміту східного партнерства, Кабінет Міністрів України на чолі з Миколою Азаровим вирішив призупинити процес підготування до укладання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Саме після цього спалахує “Революція гідності”.

До Нового року залишається 40 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

З 2017 щороку 21 листопада в Україні святкується День гідності та свободи. Це національне свято має надзвичайно важливе значення для кожного українця. Його мета – затвердити прагнення громадян України до демократії, справедливості, свободи та схвалити рух до майбутнього в Європі.

Свято вказує відразу на дві доленосні події в житті українців – Помаранчеву революцію 2004 року і Революцію гідності 2013 року. “Помаранчева революція” розпочалася після грубих порушень під час процесу виборів президента України, коли відбулася фальсифікація результатів. Українці були невдоволені та обурені бажанням Віктора Януковича незаконно захопити владу. Тому прибічники іншого кандидата, Віктора Ющенка, почали виходити на мітинги. Протести проходили не лише на головній площі країни, але й по всім містам.

21 листопада в Україні святкується День гідності та свободи на честь Помаранчевої революції та Революції гідності / Associated Press

“Революція гідності” пройшла рівно через 9 років після Помаранчевої. Цього разу громадяни були незадоволені рішенням Кабміну зупинити підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Перші протестувальники почали виходити на вулиці Києва саме 21 листопада. У відповідь на мітинг, влада застосувала силу. Після цього протести заполонили всі міста країни. Протестувальники не покидали Майдан Незалежності протягом зими 2013-2014 рр. Найбільш криваві події сталися 18-20 лютого, коли від снайперських пострілів загинули десятки євромайданівців. Зараз їх знають під загальною назвою “Небесна сотня”.

Також у третю неділю листопада в Україні святкують професійне свято – День працівників сільського господарства. Цього року воно припадає на 21 листопада. Мета дня – визнати тяжку працю агрономів та фермерів, показати шанобливе ставлення до представників цієї професії. За перші роки незалежності України було запроваджено чимало реформ, які допомогли сільському господарству швидше розвиватися.

21 листопада Україна святкує День Десантно-штурмових військ Збройних сил. З’явилося свято в 2017 році, коли була замінена назва десантних військ на десантно-штурмові війська. Сьогодні вони є окремою частиною Збройних сил України, приймають активну участь в зоні АТО/ООС, а також в спеціальних і миротворчих операціях. Цікавий факт – столицею десантно-штурмових військ України вважають Житомир. Саме тут відкритий навчальний центр та дислоковане командування ДШВ ЗСУ.

В інших країнах 21 листопада святкують Всесвітній день рибальства. В заходах, приурочених до цього дня приймають участь різноманітні риболовні співтовариства, спілки та асоціації.

Також світ святкує Всесвітній день телебачення. Подія була заснована Організацією Об’єднаних Націй в 1996 році. Дату обрали на честь дня здійснення першого Всесвітнього телевізійного форуму ООН, який пройшов саме 21 листопада. Основна місія цього свята дня – інформування суспільства про ту роль, яку відіграє ТБ у розвитку та просуванні миру.

21 листопада - Всесвітній день вітань або Hello Day / Pexels

Кожного року 21 листопада святкується Всесвітній день вітань або Hello Day. Свято було започатковано братами Майклом і Брайаном Маккомаками в 1973 році. Акція була придумана, щоб показати протест проти “холодної війни” та тої напруги, яка існувала між людьми різних країн. Брати надіслали листи з листівками до різних куточків планети з таким побажанням: кожен, хто хоче долучитися до святкування, має також надіслати листівки 10 іншим людям.

Третя неділя листопада – Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій. Цього року він припадає на 21 листопада. Дата була встановлена Організацією Об’єднаних Націй в 2005 році. А вперше подія пройшла в Великобританії в 1993 році. Головна мета – привернути увагу суспільства до невтішної статистики ДТП.

21 листопада є і неофіційне свято – День без музики. Його у 2005 році заснував музикант та музичний продюсер з Шотландії, Білл Драммонд. Він хоче цим днем привернути увагу до того, що в сучасному світі музика перестала бути витвором мистецтва і надто сильно знецінюється. Дата обрана як найближча до церковного католицького свята пам’яті Цецилії Римської. Вона була покровителькою класичної музики.

Яке завтра церковне свято

21 листопада в церковному календарі - День Святого Михайла, Собор Архістратига Михаїла / commons.wikimedia.org

21 листопада за релігійним календарем – День Святого Михайла, Собор Архістратига Михаїла. В народі свято отримало назву “Михайлів день”. Термін “собор” означає зібрання всіх святих ангелів, яких очолює саме Архістратиг Михаїл, який є Небесним вождем. Ім’я Михаїл перекладається як “подібний Богу”.

Архангел Михаїл зображується на іконах в військових обладунках, зі списом чи мечем, яким вражає дракона. Біблейські писання стверджують, що саме Михаїл – єдиний ангел, який зміг дати спротив Люциферу і навіть скинути його з неба. З того часу його вважають найбільш наближеним до Бога ангелом. Він керує іншими ангелами і є захисником всіх несправедливо скривджених чи ошуканих.

Архангел Михаїл поширений символ геральдики. В Україні він символізує Київщину, а також Наддніпрянську Україну.

Також 21 листопада святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці. Пресвята Діва Марія народилася у праведних Йоакима та Анни. Вони були бездітними і тому дали обітницю, якщо в них буде дитина, то віддадуть її на службу до Єрусалимського храму. Їхні молитви були почуті і Господь подарував їм доньку. Коли Марії було три роки, батьки віддали її в храм в руки первосвященика Захарії, батька Хрестителя Івана Предтечі. Саме тут вона перебувала до того часу, як заручилася з Йосифом Обручником.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 листопада

Які завтра іменини: Михайло, Михайлина.

Талісманом людей, народжених 21 листопада, є циркон. Цей самоцвіт вважається досить рідкісним та дорогим. Використовується в ювелірній справі. Вважається, що циркон – символ творчої натури, а також вміє виводити на чисту воду брехунів.

В цей день народилися:

1694 рік – філософ, письменник, Вольтер.

1830 рік – етнограф, громадський діяч, Андрій Маркевич.

1896 рік – композитор, Михайло Вериківський.

1916 рік – актор і режисер, Ярослав Геляс.

1952 рік – народний художник України, ілюстратор, Сергій Якутович.

1965 рік – актриса, автор пісень, співачка та композитор, Бйорк.

1985 рік – співачка з Канади, Карлі Рей Джепсен.

Що не можна робити в цей день

21 листопада наші пращури не мили голови, щоб не “змити весь розум”.

Вважалося, що Михайло може образитися, якщо рубати, різати ножем або ткати. Тому цього не робили.

21 листопада не можна було підвищувати голос, сваритися. Свято використовували як день примирення.

Не можна відмовляти нужденним в допомозі.

Якщо робити роботу в корисливих цілях, то Михайло покарає.

Наші предки намагалися не братися за важку роботу 21 листопада.

Народні прикмети і традиції

Якщо 21 листопада цілий день на деревах іній – буде снігопад / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

Почути церковний дзвін до біди.

Дивилися, який сьогодні день: якщо надворі ясно – скоро прийдуть тріскучі морози.

Вранці 21 листопада на деревах іній – зима буде сніжною.

Якщо на Михайлів день іде мокрий сніг, чекайте на мокру весну.

Якщо 21 листопада цілий день на деревах іній – буде снігопад.

Якщо приснився гарний сон, його не можна було розповідати, бо не справдиться.

Вважалося, що людина, народжена 21 листопада, буде щасливою.

21 листопада наші пращури зверталися до архангела Михаїла з проханням про захист від лукавого, злих людей, ворогів і темних сил. Раніше в цей день влаштовувалися великі гуляння, які могли тривати кілька днів. А все через те, що після цього дуже скоро починається Різдвяний піст і предки намагалися наїстися досхочу.

Як і з іншими церковними святами, з 21 листопада у наших пращурів пов’язано чимало звичаїв і обрядів. Наприклад, не дозволялося копати землю. Також була цікава прикмета: хто перший зайде до хати, той і буде тим, хто приносить добро або зло (в залежності від намірів і характеру людини).

Традиційно Михайлів день в народі пов’язували з початком зими. Навіть існувало повір’я: один з шести братів, що поділили між собою небо, землю і весь світ. Михайлу ж випало керувати мертвими душами.

На Русі 21 листопада вважалося завершальним днем весільного сезону. Тому дівчата, які не знайшли свою долю, дуже сумували. А також проводили обряд на те, щоб коханий швидше прийшов у прийдешньому році. В суботу, неділю або середу дівчата купували борошно і вночі на 21 листопада пекли пиріг. Зранку несли випічку в храм і молилися.

Пам’ятні дати 21 листопада

21 листопада 2020 року у Києві проходить Чемпіонат Європи з художньої гімнастики / Pexels

В цей день рік тому у Києві проходить Чемпіонат Європи з художньої гімнастики, а в США ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX стартувала на орбіту з науковим океанографічним супутником.

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 листопада: