Астрологічний прогноз на 21 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: застарілі проблеми можна буде вирішити, поглянувши на них під новим – несподіваним –кутом зору. Великого значення в цей час набуває інтуїція – головне, не ігнорувати її поради та підказки.

Символ дня: вітрильник.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: електрик, індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: малахіт, смарагд, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ноги – гомілки, стопи.

Хвороби дня: ймовірні проблеми з лімфатичною системою та кров'ю, тому здавати її цього дня небажано. Необхідно уникати стресів – вони можуть викликати проблеми в роботі серцево-судинної системи.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – зазвичай вони збуваються протягом кількох днів.

Стрижка дня: стригтися цього дня не лише можна, а й треба.

Афоризм дня: "Кохання може дати щастя, а може і не дати; але воно завжди вивільняє приховану в нас енергію" (англійський письменник і літературний критик Джуліан Барнс).

Ангел-охоронець дня: Гасар – забезпечує перемогу в найскладніших ситуаціях.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Табу дня: необхідно уникати переохолодження організму, воно призведе до неприємних наслідків.

Читайте також: