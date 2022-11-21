Астрологический прогноз на 21 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: застаревшие проблемы можно будет решить, посмотрев на них под новым – неожиданным – углом зрения. Большое значение в это время приобретает интуиция – главное, не игнорировать ее советы и подсказки.

Символ дня: парусник.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: электрик, индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: малахит, изумруд, селенит.

За какую часть тела отвечает: ноги – голени, ступни.

Болезни дня: вероятны проблемы с лимфатической системой и кровью, поэтому сдавать ее в этот день нежелательно. Необходимо избегать стрессов – они могут вызвать проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они сбываются в течение нескольких дней.

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.

Афоризм дня: "Любовь может дать счастье, а может и не дать; но она всегда высвобождает скрытую в нас энергию" (английский писатель и литературный критик Джулиан Барнс).

Ангел-хранитель дня: Гасар – обеспечивает победу в самых сложных ситуациях.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Табу дня: необходимо избегать переохлаждения организма, оно приведет к неприятным последствиям.

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