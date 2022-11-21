Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 21 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
539
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 21 ноября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: застаревшие проблемы можно будет решить, посмотрев на них под новым – неожиданным – углом зрения. Большое значение в это время приобретает интуиция – главное, не игнорировать ее советы и подсказки. 

Символ дня: парусник. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: электрик, индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: малахит, изумруд, селенит. 

За какую часть тела отвечает: ноги – голени, ступни. 

Болезни дня: вероятны проблемы с лимфатической системой и кровью, поэтому сдавать ее в этот день нежелательно. Необходимо избегать стрессов – они могут вызвать проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они сбываются в течение нескольких дней. 

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно. 

Афоризм дня: "Любовь может дать счастье, а может и не дать; но она всегда высвобождает скрытую в нас энергию" (английский писатель и литературный критик Джулиан Барнс). 

Ангел-хранитель дня: Гасар – обеспечивает победу в самых сложных ситуациях. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды. 

Табу дня: необходимо избегать переохлаждения организма, оно приведет к неприятным последствиям.

Читайте также: 

Заходили первыми в Лиман и Изюм: командир танка об успешном контрнаступлении на Слобожанщине

Заходили первыми в Лиман и Изюм: командир танка об успешном контрнаступлении на Слобожанщине

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
539
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация