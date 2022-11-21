Астрологический прогноз на 21 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: застаревшие проблемы можно будет решить, посмотрев на них под новым – неожиданным – углом зрения. Большое значение в это время приобретает интуиция – главное, не игнорировать ее советы и подсказки.
Символ дня: парусник.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: электрик, индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: малахит, изумруд, селенит.
За какую часть тела отвечает: ноги – голени, ступни.
Болезни дня: вероятны проблемы с лимфатической системой и кровью, поэтому сдавать ее в этот день нежелательно. Необходимо избегать стрессов – они могут вызвать проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они сбываются в течение нескольких дней.
Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.
Афоризм дня: "Любовь может дать счастье, а может и не дать; но она всегда высвобождает скрытую в нас энергию" (английский писатель и литературный критик Джулиан Барнс).
Ангел-хранитель дня: Гасар – обеспечивает победу в самых сложных ситуациях.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Табу дня: необходимо избегать переохлаждения организма, оно приведет к неприятным последствиям.
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