Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации в странах Африки

Россия и ряд других стран пытаются реализовать свой "хищный план" в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Москву в распространении дезинформации в странах Африки.

Об этом Макрон заявил в интервью телеканалу TV5 Monde в кулуарах конференции франкоязычных стран в Тунисе.

Он отметил, что Россия и несколько других стран пытаются реализовать свой хищный план, продвигая свою пропаганду в странах Африки.

«Несколько государств, желающих распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы нанести вред Франции, нанести вред ее языку, посеять сомнения, но прежде всего преследовать определенные интересы», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Чехии Ян Липавски заявил, что российская пропаганда пытается настроить страны Африки против Европейского союза.

Также мы ранее сообщали, что после заявлений РФ украинская сторона заявила о невозможности экспорта зерна из-за действий Кремля, что создает угрозу голода в ряде стран Азии и Африки.

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