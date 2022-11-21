В Укренерго заявили, що готуються до можливого блекауту

Голова Укренерго не впевнений, що цього сезону станеться повний блекаут

Блекаут в Україні можливий, але не обовʼязково, що він відбудеться цього сезону, однак навіть повне відключення від електроенергії на деякий час не потрібно вважати "кінцем світу".

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що одразу після блекауту, якщо він станеться, почнуться відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання споживачам.

Кульчицький заявив, що він не може спрогнозувати, яка буде тривалість блекауту, якщо він станеться. Все буде залежати від характеру та ступеня пошкодження інфраструктури.

"Це може бути тривалість, порівнянна з останньою масованою атакою, може бути довшою, може бути коротшою", - наголосив глава Укренерго.

Він підкреслив, що з фахівцями провели навчання, тому вони знають, як діяти у випадку блекауту, щоб якнайшвидше все відновити.

Голова Укренерго додав, що особисто він не вважає, що цього сезону станеться блекаут.

Нагадаємо, раніше Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вкотре наголосив, що Росія чинить "геноцид" проти українців, руйнуючи об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, ми раніше інформували, що в Укренерго обіцяють поліпшення ситуації з електроенергією найближчими днями.

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