Прем'єр-міністр Великої Британії підтвердив передавання Україні танків Challenger 2

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у суботу, 14 січня, під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив передавання танків Challenger 2.

Про це йдеться на сайті прем’єр-міністра Британії.

"Лідери обговорили поточний стан війни Росії проти Україні, де послідовні перемоги України відкидають російські війська назад і ускладнюють їхні військові та моральні проблеми. Вони погодилися з необхідністю скористатися цим моментом для прискорення глобальної військової та дипломатичної підтримки України. Зокрема прем'єр-міністр окреслив амбіції Великої Британії посилити нашу підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем", - сказано у заяві.

Окрім цього, Ріші Сунак та Володимир Зеленський привітали інші міжнародні зобов'язання у цьому ключі, включаючи пропозицію Польщі надати Україні роту танків Leopard.

"Прем'єр-міністр наголосив, що він та весь уряд Великої Британії будуть інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб швидко надати таку підтримку, яка дозволить Україні використати свою перевагу, виграти цю війну та забезпечити міцний мир", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський подякував Великій Британії за потужну підтримку у боротьбі з російською агресією.

Танки Challenger 2 для України

9 січня з'явилася неофіційна інформація, що Велика Британія вперше від початку війни в Україні розглядає можливість постачання Києву танків Challenger 2. Британія може надати близько 10 танків Challenger 2, що достатньо для оснащення танкової роти.

Танки Challenger 2 перебувають на озброєнні британської армії від 1994 року. Один танк важить 62,5 тонни та озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою. Ці танки застосовувалися під час бойових дій у Косові та Іраку. Наразі підрозділ Challenger перебуває в Естонії в рамках місії НАТО в Східній Європі зі стримування російської агресії.

Україна також отримає БТР Bastion і колісні танки AMX-10RC від Франції.

Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв, що Варшава поставить Україні роту танків Leopard.

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