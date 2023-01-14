В Ірані стратили колишнього заступника міністра оборони

Слідство звинувачувало Акбарі, який мав друге громадянство, у шпигунстві на користь британської розвідки.

Іранська влада засудила британо-іранського громадянина та колишнього міністра оборони Ірану Алірезу Акбарі до смертної кари. Сьогодні його стратили.

Про це повідомляє ВВС.

"Іран засудив ексчиновника до смертної кари за звинуваченнями у шпигунстві на користь Великої Британії. Він обіймав посаду заступника міністра оборони. Справу проти нього відкрили 2019 року, тоді ж його затримали. Акбарі заперечував свою вину", ‒ пише видання.

До перської служби BBC надходило аудіоповідомлення від Алірези Акбарі, де той розповідав про пережиті тортури. Чиновник стверджував, що його намагалися змусити зізнатися перед камерою про те, чого він не робив.

На інцидент відреагували в Міністерстві закордонних справ у справах Співдружності й розвитку Великої Британії. У відомстві заявили, що підтримують членів сім'ї засудженого та кілька разів порушували його справу перед владою Ірану.

Нагадаємо, 7 січня в Ірані стратили ще двох людей внаслідок протестів, спричинених загибеллю 22-річної Махси Аміні.

8 грудня в Ірані стратили першого учасника протестів, що охопили країну.

За даними правозахисної організації Amnesty International, іранська влада під час показових судів з метою залякати учасників масових протестів винесла вже щонайменші 21 смертний вирок.

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