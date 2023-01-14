Петраков очолить європейську збірну – ЗМІ

Екскерманич збірної України може працевлаштуватися за кордоном.

Колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков очолить збірну Вірменії.

Про це повідомляє місцевий журналіст Сурен Меліксетян у своєму Telegram-каналі.

Федерація футболу Вірменії обирала серед кількох кандидатів, але зупинила вибір на 65-річному українському фахівцеві. Очікується, що про підписання угоди оголосять 14-го або 15 січня.

Від 2020-го до 2022 року вірменську збірну очолював іспанець Хоакін Каппарос. А останні кілька місяців тимчасово обов'язки головного тренера виконував Роман Березовський.

Петраков офіційно залишив посаду керманича збірної України 12 січня. Українська асоціація футболу (УАФ) вирішила не продовжувати співпрацю зі спеціалістом, чий контракт з національною командою був розрахований до 31 грудня 2022 року.

Під керівництвом Петракова "синьо-жовті" не змогли вийти до фінальної частини чемпіонату світу-2022 в Катарі, поступившись у фіналі плейоф відбору Уельсу. Також збірна України не зуміла піднятися до елітного дивізіону Ліги націй, у вирішальному матчі не обігравши Шотландію.

До національної команди Петраков тренував юніорські збірні. Зокрема, 2019 року став чемпіоном світу зі збірною України U-20.

Нагадаємо, головним кандидатом на місце нового керманича збірної України є Сергій Ребров, який наразі тренує еміратський клуб "Аль-Айн".

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